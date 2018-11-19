Idea Borini per l'attacco dei viola, il giocatore piace molto a Pioli e potrebbe lasciare Milano
Su Tuttosport in edicola oggi, si legge che c’è l’idea da parte della Fiorentina di fare un tentativo per Borini, ai margini del progetto Milan. L'attaccante italiano piace molto a Pioli per la sua es...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2018 11:19
Su Tuttosport in edicola oggi, si legge che c’è l’idea da parte della Fiorentina di fare un tentativo per Borini, ai margini del progetto Milan. L'attaccante italiano piace molto a Pioli per la sua esperienza e per la sua duttilità tattica. Gli obiettivi principali però restano altri: Gabbiadini del Southampton e Sansone del Villarreal.