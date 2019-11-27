SportMediaset, la Fiorentina per gennaio pensa a Borini del Milan. Ingaggio alto ma la soluzione...
Secondo quanto scrive SportMediaset la Fiorentina a gennaio per l'attacco pensa a Fabio Borini del Milan. Attualmente l'attaccante percepisce 2,5 milioni l'anno, il suo contratto scade a giugno pertan...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2019 19:57
Secondo quanto scrive SportMediaset la Fiorentina a gennaio per l'attacco pensa a Fabio Borini del Milan. Attualmente l'attaccante percepisce 2,5 milioni l'anno, il suo contratto scade a giugno pertanto per arrivare ad un accordo si potrebbe andare verso la soluzione di spalmare l'ingaggio su più anni.