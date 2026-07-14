Nell’accordo con Valdepenas presente una clausola rescissoria da 60 milioni di euro

Presente anche una clausola rescissoria nell’accordo per Valdepenas

La Fiorentina è a un passo dall’accogliere il suo 5º acquisto di questa sessione di calciomercato. Si tratta di Victor Valdepenas, difensore classe 2006 di proprietà del Real Madrid, che questa stagione ha giocato principalmente nel Castilla. Valdepenas arriverà alla Fiorentina a titolo definitivo, ma il Real Madrid manterrà il 50% della futura rivendita, inoltre si terrà il diritto di recompra. Un’operazione simile a quella che ha portato Nico Paz al Como.Tra le tante clausole di questo accordo c’è anche una clausola di rescissione presente nel contratto del giovane difensore. Ovvero una clausola rescissoria da 60 milioni di euro