RB:”Scambio di documenti fra Real Madrid e Fiorentina per Valdepeñas. 8 milioni più 50% sulla futura rivendita”

Clausola da 60 milioni e recompra del Real per tre anni

Valdepeñas è ormai un nuovo giocatore della Fiorentina. L'operazione è stata definita e, in queste ore, è in corso lo scambio dei documenti tra il club viola e il Real Madrid per formalizzare il trasferimento.

Si tratta del quinto colpo dell'estate per la società gigliata. L'accordo è stato raggiunto sulla base di 8 milioni di euro, con il Real Madrid che manterrà il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Il club spagnolo, inoltre, si è riservato un diritto di recompra esercitabile nelle prossime tre stagioni.

Per Valdepeñas è pronto un contratto della durata di cinque anni con la Fiorentina, mentre nell'accordo sarà inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Un investimento importante che conferma la volontà del club viola di puntare su giovani di prospettiva senza rinunciare ad ambizioni immediate. Lo riporta Radio Bruno.