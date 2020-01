Secondo quanto riporta Sky Sport ci sarebbe anche la Fiorentina su Fabio Borini. L’esterno del Milan è sul piede di partenza da tempo e sulle sue tracce c’è anche il Genoa. La viola vorrebbe portarlo in riva all’Arno subito, nella finestra di mercato di gennaio, bruciando la concorrenza sul tempo. Per Daniele Pradè, infatti, si tratterebbe di un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.