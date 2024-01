Tra Vargas e Rodriguez la preferenza di Italiano è su Vargas perchè già in forma e pronto per giocare

La Fiorentina ha in pugno sia Ruben Vargas, esterno classe 1998 dell’Ausburg, che gioca in Bundesliga e fa l’esterno sinistro, e sia Brian Rodriguez, esterno uruguaiano classe 2000 del club America in Messico. Le due operazioni sono in fase molto avviate dal club viola ma in questo momento (ore 12.13) la Fiorentina non ha ancora scelto quale trattativa concludere e chi far arrivare a Firenze, non escludendo l’ipotesi di magari fare un doppio colpo ma in quel caso qualcuno deve essere ceduto e non è scontato e facile che ciò avvenga.

Tra i due esterni la differenza è grande, il primo, Ruben Vargas, è un esterno è pronto e già in forma, sta giocando tutte le partite con il club di appartenenza, l’ultima 3 giorni fa che lo ha visto trionfare per 1-2 sul campo del Borussia Monchengladbach. Vargas è stato in campo 83 minuti risultando uno dei migliori in campo. Diversa la situazione di Brian Rodriguez, l’esterno uruguaiano non gioca una partita da titolare da 3 mesi, ultima volta il 29 ottobre. Poi un lungo infortunio al ginocchio lo ha tenuto lontano dal campo per settimane facendogli fare solo qualche spezzone di gara (il 21 gennaio ha giocato 3 minuti contro il Querentaro).

Insomma, normale che tra i due, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano preferisca avere Vargas perchè sarebbe già abile e arruolabile mentre per il secondo, l’inserimento sarebbe più lungo. In attesa di capire quale sarà la scelta della Fiorentina, il ballottaggio è apertissimo.

LE PAROLE DI BARONE SUL FUTURO DI IKONE