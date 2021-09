G. Rodriguez: “Il 4-2 alla Juventus è il ricordo più bello della Fiorentina. Ricordo tutti i gol in Viola”

Gonzalo Rodriguez, ex capitano della Fiorentina ed oggi commentatore tv che stasera commenterà da Old Trafford la sfida tra il Manchester United ed il Villarreal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua esperienza in Viola. Ecco le sue parole: “Un ricordo della Fiorentina? Sono tutti belli, dalla prima volta che sono arrivato al primo e l’ultimo gol. Ho segnato anche con la Juventus e con il Milan, ma il 4-2 al Franchi contro la Juve è stato il più bello. Ho ancora tanti rapporti aperti con i miei ex compagni”.

