Retroscena Gazzetta, il Milan aveva bloccato Biraghi per vendere Rodriguez. Poi...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina che ha deciso la sfida Polonia-Italia col suo gol allo scadere. Il laterale ex Pescara pia...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina che ha deciso la sfida Polonia-Italia col suo gol allo scadere. Il laterale ex Pescara piace sia all'Inter che al Milan, col club rossonero che già in estate ha provato a portare a Milanello il calciatore viola.

La società rossonera - si legge sulla rosea - voleva acquistare il terzino della Nazionale e poi cedere lo svizzero Ricardo Rodriguez. Poi, però, ci fu il cambio di proprietà e con Elliott la strategia è mutata. Rimasto il laterale elvetico, la candidatura del viola s'è raffreddata. Adesso Biraghi vale almeno 15 milioni di euro.

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