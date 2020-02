Queste le parole rilasciate da Pablo Betancur a La Nazione, procuratore sudamericano molto conosciuto: “Edinson Cavani, Gaston Ramirez e Nahitan Nandez sono dei miei assistiti, vi assicuro che per tre motivi diversi ma tutti e tre sono stati ad un passo dalla Fiorentina. Era tutto fatto per Cavani con Corvino ma poi non si liberò il posto da extracomunitario. Nandez era della Fiorentina due anni fa per 1,5 milioni ma poi salta tutto. perchè il passaporto arrivò in ritardo. Alla Fiorentina consiglio per il futuro Brian Rodriguez del Los Angeles FC. Il suo valore attualmente è di 12 milioni”.