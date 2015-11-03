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Notizie Ramirez Fiorentina

Ramirez rivela: "Dopo il primo anno a Bologna era tutto fatto con la Fiorentina, all’ultimo saltò tutto"

04 luglio 2023 13:25

Cecchi: "Il primo penalty a Marassi non c'è ma secondo le nuove regole è un rigore sacrosanto"

18 febbraio 2020 13:25

Spunta un retroscena: "Cavani, Ramirez e Nandez furono ad un passo dalla Fiorentina. Ora consiglio B. Rodriguez"

13 febbraio 2020 11:14

Saponara: "Non mi e' mai capitato di avere ballottaggi che potessero essere il mio alter ego…"

07 febbraio 2019 17:58

Pareggio della Sampdoria su rigore, a segno Gaston Ramirez

13 dicembre 2017 19:01

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