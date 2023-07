Ramirez rivela: “Dopo il primo anno a Bologna era tutto fatto con la Fiorentina, all’ultimo saltò tutto”

Gaston Ramirez ha parlato a Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole in cui svela anche un retroscena sulla Fiorentina:

«A volte va tutto così veloce che non ti godi quello che hai e probabilmente non lo realizzi fino in fondo. Soprattutto quando sei giovane. Io tante volte mi sono chiesto come sarebbero andate le cose se fossi rimasto in Italia, invece di andare in Inghilterra, ma non ho assolutamente rimpianti. Dopo il primo anno a Bologna era tutto fatto con la Fiorentina, ma all’ultimo saltò tutto. Otto mesi dopo avevano bisogno di fare cassa e io ero uno dei pochi con cui la avrebbero potuta fare. Il Southampton fece un’offerta molto buona e andai, anche perché giocare in Inghilterra per me era un punto d’arrivo. La Samp merita la Serie A, per la storia che ha e per i tifosi. Per me sarebbe un onore esserci».

BIANCO VICINO A LASCIARE LA FIORENTINA