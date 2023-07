Gazzetta non ha dubbi: “Bianco sarà un calciatore del Bari, è quasi fatta con la Fiorentina”

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Bari sarà la squadra di Alessandro Bianco. Mosse di mercato del Bari. A cominciare dal portiere del Vicenza e dell’Under 20 azzurro Desplanches (20), che potrebbe ereditare il posto di Caprile: si pensa a uno scambio con l’esperto esterno D’Errico. Quasi fatta anche per il centrocampista Faggi (20) dall’Imolese e per il baby play della Fiorentina, Bianco.

LEGGI ANCHE, ITALIANO VUOLE DIA