Notizie Bari Fiorentina

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Castrovilli criticato anche in B: "Non è più all'altezza di fare il giocatore professionista"

03 gennaio 2026 17:19

"Che il cancro vi divori tutti!": insulti e minacce social a Bari, la moglie di Castrovilli denuncia

28 dicembre 2025 23:37

Castrovilli tuona: "Non mi sento inferiore a nessuno. Ci addormentiamo quando prendiamo gol"

20 settembre 2025 15:05

Castrovilli rivela: "Ho pensato di lasciare il calcio, sono stati due anni e mezzo pesantissimi per me"

06 settembre 2025 18:51

RadioBari rivela: "Bari e Fiorentina si stanno mettendo d'accordo per il prestito di Distefano"

25 giugno 2025 23:40

Aquilani verso una nuova avventura in Serie B con il Bari. I galletti pensano al tecnico romano

29 maggio 2025 20:23

La Fiorentina in Europa all'ultimo tuffo spedisce il Milan ai preliminari di Coppa Italia

25 maggio 2025 23:43

Parla l'agente di Favasuli: "La Fiorentina lo tiene d'occhio. Tante richieste in B, ma Bari è la sua priorità"

21 marzo 2025 17:09

Franco Vázquez accusato di razzismo dal Bari: denuncia del tecnico Longo e lacrime per Dorval

15 febbraio 2025 22:31

Ufficiale, Favasuli è del Bari. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina

05 luglio 2024 18:54

Tuttosport rivela: "Il Bari ha chiesto Bianco alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo"

28 giugno 2024 11:24

Il Parma con il pareggio di Bari conquista matematicamente la promozione in Serie A

01 maggio 2024 21:49

Aquilani: "L'anno prossimo? Ho un contratto di due anni, ma ora bisogna pensare al finale di stagione"

20 aprile 2024 18:05

È ufficiale, il Bari esonera Beppe Iachini dopo 10 gare: per lui soltanto 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte

15 aprile 2024 16:40

Serie B: Aquilani porta il Pisa in zona play off grazie alla rimonta sul Palermo, pari per il Bari di Iachini

01 aprile 2024 17:53

Iachini ha affondato il Bari, nelle ultime 5 partite 4 sconfitte e un pareggio. Ora è in zona retrocessione

16 marzo 2024 20:31

Iachini: "Mi volevano 7 squadre di serie A ma non volevo andarci con il rischio di retrocedere"

13 febbraio 2024 17:49

Iachini torna in pista: É lui il nuovo allenatore del Bari al posto di Marino

06 febbraio 2024 14:05

Gazzetta non ha dubbi: "Bianco sarà un calciatore del Bari, è quasi fatta con la Fiorentina"

04 luglio 2023 09:46

Il Bari vuole prendere Bianco in prestito dalla Fiorentina, concorrenza del Verona in serie A

21 giugno 2023 23:02

QS annuncia: "Caprile del Bari vicino all'Empoli per la porta". Sblocca la partenza di Vicario?

14 giugno 2023 18:26

Batosta per De Laurentiis, sentenza della Corte Federale, deve vendere o il Bari o il Napoli

15 giugno 2022 20:01

Vinse con la Fiorentina, adesso Cavasin allena in prima categoria: "Cucino e faccio il magazziniere"

07 aprile 2022 12:44

Castrovilli regala la sua maglietta a Ventola dopo Inter-Fiorentina. I due sono legati dal Bari

20 marzo 2022 13:24

Ricordate Castillo? Preso da Corvino per l'attacco viola, adesso fa l'osservatore per l'Atalanta

07 gennaio 2022 16:49

Bari e Foggia umiliano la Juventus, più tifosi allo stadio in Puglia che in Juve-Roma

22 ottobre 2021 16:46

Mimbo, zio Castrovilli: "A dieci anni capiì sarebbe andato in Nazionale. Fiorentina? Tornerà a brillare con Gaetano"

22 giugno 2021 13:34

Castrovilli: "Prometto ai tifosi viola che darò sempre il massimo. Big su di me? Onorato ma penso alla Fiorentina"

06 giugno 2020 12:47

Castrovilli: "Tornare a Bari? Mai dire mai, ma adesso penso alla viola. Vi racconto i sacrifici che ho fatto"

22 aprile 2020 14:09

Petriccione: "Dopo che la Fiorentina mi ha ceduto al Bari è iniziata la mia scalata"

16 aprile 2020 12:10

Comprato da Pradè, ritenuto il Messi polacco. Che fine ha fatto Wolski? Dopo la Fiorentina...

05 marzo 2020 20:54

Paparesta su Castrovilli: "Non volevo cedere il suo cartellino. È un patrimonio del calcio italiano. Sarà una bandiera della Fiorentina"

19 novembre 2019 20:47

Nicola: "Castrovilli l'ho fatto esordire in Serie B, è un talento che si è fatto le ossa alla Cremonese"

09 novembre 2019 17:48

Ag. Castrovilli: "La Fiorentina ha sempre creduto in lui. Futuro? Non è giusto parlarne ora"

05 novembre 2019 22:22

Ex allenatore di Castrovilli: "Arrivò al provino con la maglia del Barcellona. Al mio collega dissi..."

19 ottobre 2019 18:48

"Caro mister, mi dispiace lasciarti": la lettera di Castrovilli prima del grande salto nel calcio

13 ottobre 2019 20:51

De Laurentiis ha offerto a Mertens rinnovo e poi ruolo di team manager al Bari. Il belga dirà addio a fine stagione

11 ottobre 2019 18:17

Paparesta: "Castrovilli si è meritato tutto sul campo con tanti sacrifici. Preferimmo la Fiorentina alla Juve"

10 ottobre 2019 19:56

ACF, la Fiorentina svolgerà un solo allenamento a Moena. Alle 17 la sfida con il Bari

17 luglio 2019 00:12

Sportitalia, Anderson vicino alla Fiorentina. Terzino destro del Bari costerà poco più di 2 milioni

15 giugno 2018 22:57

Viola in cerca di ricambi all'altezza, spunta il nome di Djavan Anderson del Bari per la difesa...

09 gennaio 2018 18:44

Dall'Olanda: il terzino destro? La Fiorentina lo compra in B: è Anderson del Bari

01 dicembre 2017 15:23

Fiorentina Women's-Pink Bari, le formazioni. Guagni in panchina, dopo la Champions serve un altro successo

07 ottobre 2017 15:09

Di Marzio: Petriccione firma con il Bari, il centrocampista in Puglia a titolo definitivo

31 agosto 2017 12:41

Gazzetta del Mezzogiorno: Petriccione a un passo dal Bari, ma i viola vogliono inserire una clausola di recompra

30 agosto 2017 12:08

Di Marzio: “Petriccione al Bari, in giornata si chiude” Si tratta ancora sulla formula della trattativa

29 agosto 2017 12:23

Ufficiale: preso dal Bari il giovane centrocampista Zinfollino (2001)

04 agosto 2017 12:53

Fiorentina scolastica e impacciata. Alla fine del primo tempo il Bari vince 1-0 contro i viola

22 luglio 2017 18:11

Nemmeno in panchina Vecino e Tatarusanu, cessione vicina. Ecco la formazione della Fiorentina per l'amichevole contro il Bari

22 luglio 2017 17:25

Tata come Vecino: non gioca contro il Bari e si allena con le riserve. Plusvalenza Corvino entro poco?

22 luglio 2017 16:10

Fiorentina- Bari: le probabili formazioni del primo vero test. Hagi e Zekhnini con Chiesa...

22 luglio 2017 16:03

Premium: Vecino firma domani con l'Inter. Per questo si allena con gli esuberi, niente amichevole col Bari per lui...

22 luglio 2017 15:59

Sogliano (ds Bari): "Non eslcudo di risentire la Fiorentina per il riscatto di Scalera, ma non valutiamo proposte al ribasso"

22 giugno 2017 17:16

Scalera, niente accordo tra Fiorentina e Bari sul riscatto. Il giovane terzino torna in Puglia...

21 giugno 2017 12:47

Verso Moena: prima le selezioni locali poi il Bari. Il programma completo delle amichevoli

19 giugno 2017 23:52

Grosso al Bari spinge Guidi verso la panchina della Primavera della Juventus

17 giugno 2017 12:12

Amichevole, il 22 Luglio sarà Fiorentina-Bari a Moena

09 giugno 2017 12:08

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