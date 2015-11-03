Notizie Bari Fiorentina

Castrovilli criticato anche in B: "Non è più all'altezza di fare il giocatore professionista"
03 gennaio 2026 17:19
"Che il cancro vi divori tutti!": insulti e minacce social a Bari, la moglie di Castrovilli denuncia
28 dicembre 2025 23:37
Castrovilli tuona: "Non mi sento inferiore a nessuno. Ci addormentiamo quando prendiamo gol"
20 settembre 2025 15:05
Castrovilli rivela: "Ho pensato di lasciare il calcio, sono stati due anni e mezzo pesantissimi per me"
06 settembre 2025 18:51
RadioBari rivela: "Bari e Fiorentina si stanno mettendo d'accordo per il prestito di Distefano"
25 giugno 2025 23:40
Aquilani verso una nuova avventura in Serie B con il Bari. I galletti pensano al tecnico romano
29 maggio 2025 20:23
La Fiorentina in Europa all'ultimo tuffo spedisce il Milan ai preliminari di Coppa Italia
25 maggio 2025 23:43
Parla l'agente di Favasuli: "La Fiorentina lo tiene d'occhio. Tante richieste in B, ma Bari è la sua priorità"
21 marzo 2025 17:09
Franco Vázquez accusato di razzismo dal Bari: denuncia del tecnico Longo e lacrime per Dorval
15 febbraio 2025 22:31
Ufficiale, Favasuli è del Bari. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina
05 luglio 2024 18:54
Tuttosport rivela: "Il Bari ha chiesto Bianco alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo"
28 giugno 2024 11:24
Il Parma con il pareggio di Bari conquista matematicamente la promozione in Serie A
01 maggio 2024 21:49
Aquilani: "L'anno prossimo? Ho un contratto di due anni, ma ora bisogna pensare al finale di stagione"
20 aprile 2024 18:05
È ufficiale, il Bari esonera Beppe Iachini dopo 10 gare: per lui soltanto 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte
15 aprile 2024 16:40
Serie B: Aquilani porta il Pisa in zona play off grazie alla rimonta sul Palermo, pari per il Bari di Iachini
01 aprile 2024 17:53
Iachini ha affondato il Bari, nelle ultime 5 partite 4 sconfitte e un pareggio. Ora è in zona retrocessione
16 marzo 2024 20:31
Iachini: "Mi volevano 7 squadre di serie A ma non volevo andarci con il rischio di retrocedere"
13 febbraio 2024 17:49
Iachini torna in pista: É lui il nuovo allenatore del Bari al posto di Marino
06 febbraio 2024 14:05
Gazzetta non ha dubbi: "Bianco sarà un calciatore del Bari, è quasi fatta con la Fiorentina"
04 luglio 2023 09:46
Il Bari vuole prendere Bianco in prestito dalla Fiorentina, concorrenza del Verona in serie A
21 giugno 2023 23:02
QS annuncia: "Caprile del Bari vicino all'Empoli per la porta". Sblocca la partenza di Vicario?
14 giugno 2023 18:26
Batosta per De Laurentiis, sentenza della Corte Federale, deve vendere o il Bari o il Napoli
15 giugno 2022 20:01
Vinse con la Fiorentina, adesso Cavasin allena in prima categoria: "Cucino e faccio il magazziniere"
07 aprile 2022 12:44
Castrovilli regala la sua maglietta a Ventola dopo Inter-Fiorentina. I due sono legati dal Bari
20 marzo 2022 13:24
Ricordate Castillo? Preso da Corvino per l'attacco viola, adesso fa l'osservatore per l'Atalanta
07 gennaio 2022 16:49
Bari e Foggia umiliano la Juventus, più tifosi allo stadio in Puglia che in Juve-Roma
22 ottobre 2021 16:46
Mimbo, zio Castrovilli: "A dieci anni capiì sarebbe andato in Nazionale. Fiorentina? Tornerà a brillare con Gaetano"
22 giugno 2021 13:34
Castrovilli: "Prometto ai tifosi viola che darò sempre il massimo. Big su di me? Onorato ma penso alla Fiorentina"
06 giugno 2020 12:47
Castrovilli: "Tornare a Bari? Mai dire mai, ma adesso penso alla viola. Vi racconto i sacrifici che ho fatto"
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Petriccione: "Dopo che la Fiorentina mi ha ceduto al Bari è iniziata la mia scalata"
16 aprile 2020 12:10
Comprato da Pradè, ritenuto il Messi polacco. Che fine ha fatto Wolski? Dopo la Fiorentina...
05 marzo 2020 20:54
Paparesta su Castrovilli: "Non volevo cedere il suo cartellino. È un patrimonio del calcio italiano. Sarà una bandiera della Fiorentina"
19 novembre 2019 20:47
Nicola: "Castrovilli l'ho fatto esordire in Serie B, è un talento che si è fatto le ossa alla Cremonese"
09 novembre 2019 17:48
Ag. Castrovilli: "La Fiorentina ha sempre creduto in lui. Futuro? Non è giusto parlarne ora"
05 novembre 2019 22:22
Ex allenatore di Castrovilli: "Arrivò al provino con la maglia del Barcellona. Al mio collega dissi..."
19 ottobre 2019 18:48
"Caro mister, mi dispiace lasciarti": la lettera di Castrovilli prima del grande salto nel calcio
13 ottobre 2019 20:51
De Laurentiis ha offerto a Mertens rinnovo e poi ruolo di team manager al Bari. Il belga dirà addio a fine stagione
11 ottobre 2019 18:17
Paparesta: "Castrovilli si è meritato tutto sul campo con tanti sacrifici. Preferimmo la Fiorentina alla Juve"
10 ottobre 2019 19:56
ACF, la Fiorentina svolgerà un solo allenamento a Moena. Alle 17 la sfida con il Bari
17 luglio 2019 00:12
Sportitalia, Anderson vicino alla Fiorentina. Terzino destro del Bari costerà poco più di 2 milioni
15 giugno 2018 22:57
Viola in cerca di ricambi all'altezza, spunta il nome di Djavan Anderson del Bari per la difesa...
09 gennaio 2018 18:44
Dall'Olanda: il terzino destro? La Fiorentina lo compra in B: è Anderson del Bari
01 dicembre 2017 15:23
Fiorentina Women's-Pink Bari, le formazioni. Guagni in panchina, dopo la Champions serve un altro successo
07 ottobre 2017 15:09
Di Marzio: Petriccione firma con il Bari, il centrocampista in Puglia a titolo definitivo
31 agosto 2017 12:41
Gazzetta del Mezzogiorno: Petriccione a un passo dal Bari, ma i viola vogliono inserire una clausola di recompra
30 agosto 2017 12:08
Di Marzio: “Petriccione al Bari, in giornata si chiude” Si tratta ancora sulla formula della trattativa
29 agosto 2017 12:23
Ufficiale: preso dal Bari il giovane centrocampista Zinfollino (2001)
04 agosto 2017 12:53
Fiorentina scolastica e impacciata. Alla fine del primo tempo il Bari vince 1-0 contro i viola
22 luglio 2017 18:11
Nemmeno in panchina Vecino e Tatarusanu, cessione vicina. Ecco la formazione della Fiorentina per l'amichevole contro il Bari
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Tata come Vecino: non gioca contro il Bari e si allena con le riserve. Plusvalenza Corvino entro poco?
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Fiorentina- Bari: le probabili formazioni del primo vero test. Hagi e Zekhnini con Chiesa...
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Premium: Vecino firma domani con l'Inter. Per questo si allena con gli esuberi, niente amichevole col Bari per lui...
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Sogliano (ds Bari): "Non eslcudo di risentire la Fiorentina per il riscatto di Scalera, ma non valutiamo proposte al ribasso"
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Verso Moena: prima le selezioni locali poi il Bari. Il programma completo delle amichevoli
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Grosso al Bari spinge Guidi verso la panchina della Primavera della Juventus
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Amichevole, il 22 Luglio sarà Fiorentina-Bari a Moena
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