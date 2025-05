Aquilani verso una nuova avventura in Serie B con il Bari. I galletti pensano al tecnico romano

Le inaspettate dimissioni di Raffaele Palladino hanno messo la Fiorentina spalle al muro, con il dovere di trovare subito un sostituto all’altezza. I motivi per velocizzare la scelta sono fondamentalmente due: Primo, il mercato estivo è alle porte, secondo perché, visto il valzer delle panchine in Serie A, i viola rischiano seriamente di rimanere senza un allenatore adeguato per la prossima stagione.

Uno dei nomi che i tifosi gigliati vorrebbero evitare, è quello dell’ex tecnico della primavera viola Alberto Aquilani. Il problema principale sarebbe l’ennesima scommessa alla Palladino o Italiano, che potrebbe far ripiombare la piazza nello sconforto. A dire la verità Aquilani vanta già un’esperienza professionistica con il Pisa, avendo avuto però tantissime difficoltà sulla panchina nerazzurra. Se le scelte del club dovessero ricadere su di lui, sarebbe l’ennesima batosta al concetto di ambizione sbandierato più volte dalla dirigenza viola durante tutta la passata stagione. Il mister però, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe ripartire nuovamente dalla Serie B. Il tecnico romano infatti, sarebbe nella lista dei candidati per sostituire Moreno Longo sulla panchina del Bari.