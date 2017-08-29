Di Marzio: “Petriccione al Bari, in giornata si chiude” Si tratta ancora sulla formula della trattativa
Vicina la cessione del giovane centrocampista viola classe 95 in Puglia in maglia biancorossa
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 12:23
Il Bari continua ad operare sul mercato. Nella giornata di oggi verrà definita la trattativa per Jacopo Petriccione della Fiorentina. Si lavora ancora sulla formula che porterà il centrocampista classe 1995 al Bari, visto che il club viola vuole mantenere un’opzione per il futuro di Petriccione. Le prossime ore saranno importanti per questo ma il futuro del centrocampista della Fiorentina sembra essere ormai lontano da Firenze. Grosso lo aspetta, oggi la giornata decisiva per Petriccione al Bari. (Gianlucadimarzio.com)