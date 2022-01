Ricordate Castillo? Preso da Corvino per l’attacco viola, adesso fa l’osservatore per l’Atalanta

Ignacio Castillo arriva alla Fiorentina il 20 luglio 2009, per 900.000 euro, comprato da Corvino, e sottoscrive un contratto biennale con la società viola. Esordisce anche in Champions League il 9 dicembre 2009 nella partita Liverpool-Fiorentina, vinta dai viola per 2-1.

Segna il suo unico gol in maglia viola il 10 gennaio 2010 contro il Bari, realizzando il definitivo 2-1 senza esultare e tornando a occhi lucidi a centrocampo, sfogo per le continue critiche ricevute durante la permanenza alla squadra viola, per lui però la partita termina dopo dieci minuti perché espulso per un fallo da dietro a Pedro Kamata.

Il 15 gennaio 2010 si trasferisce a titolo definitivo proprio al Bari per 1 milione di euro. Con la maglia viola ha totalizzato 120 minuti giocati con un goal all’attivo

Oggi Castillo è tornato a parlare a La Nazione del suo attuale ruolo: “Sono diventato scout per l’Atalanta, come responsabile del Sudamerica. Ho iniziato a luglio e sono molto concentrato su questo nuovo lavoro che ho preso con grande entusiasmo. È un lavoro stimolante, ho viaggiato tanto facendo base in Argentina. Col Covid non è semplice e spesso bisogna anche aiutarsi con i supporti filmati, ma niente può sostituire la presenza sul campo” ha concluso Castillo.

