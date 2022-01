Contraddizione Samir, l’Udinese non parte per Firenze, ma lui vola in Inghilterra per il Watford

Samir è il difensore brasiliano dell’Udinese che nelle ultime ore si è trasferito al club inglese del Watford (sempre controllato dai Pozzo). Il giocatore era stato in Inghilterra ad inizio settimana, poi era tornato ad allenarsi con la squadra bianconera perchè poteva essere a disposizione per la partita di Firenze, poi appena c’è stata la decisione dell’ASL di bloccare la squadra di Cioffi a Udine con il conseguente rinvio della partita contro la Fiorentina, Samir è volato ancora una volta in Inghilterra per firmare con il Watford e diventare un nuovo calciatore della squadra inglese.

La domanda sorge spontanea, ma come mai l’Udinese viene bloccata dall’ASL per la partita contro la Fiorentina perchè, secondo l’ASL, nella squadra bianconera c’è un focolaio Covid, ma un suo giocatore può andare liberamente in un altro paese per firmare con un’altra squadra? Sembra di stare su Scherzi a Parte, ma è tutto vero. Con tanto di foto di rito di Samir al Watford, e nel frattempo la Fiorentina si è preparata per una partita che non ha mai giocato mentre l’Udinese bloccata a Udine. Ma solo per non andare a Firenze a giocare contro la Fiorentina…

Flavio Ognissanti

