Notizie Samir Fiorentina

Contraddizione Samir, l'Udinese non parte per Firenze, ma lui vola in Inghilterra per il Watford
07 gennaio 2022 12:18
Nazione, i viola cercano di avere il sì di Samir. L’Udinese lo valuta 7 milioni
20 gennaio 2020 11:13
Gazzetta, spunta Samir dell’Udinese per la difesa Viola ma per lui ci sono due ostacoli
04 gennaio 2020 11:03
Samir: "Dobbiamo riposarci e pensare alla prossima sfida perché sarà difficile con la viola"
30 settembre 2019 23:08
Thereau raddoppia, l'Udinese accorcia con Samir. Al minuto 28 è 2-1 per la Fiorentina
15 ottobre 2017 13:58
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