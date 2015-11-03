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Notizie Samir Fiorentina

Contraddizione Samir, l'Udinese non parte per Firenze, ma lui vola in Inghilterra per il Watford

07 gennaio 2022 12:18

Nazione, i viola cercano di avere il sì di Samir. L’Udinese lo valuta 7 milioni

20 gennaio 2020 11:13

Gazzetta, spunta Samir dell’Udinese per la difesa Viola ma per lui ci sono due ostacoli

04 gennaio 2020 11:03

Samir: "Dobbiamo riposarci e pensare alla prossima sfida perché sarà difficile con la viola"

30 settembre 2019 23:08

Thereau raddoppia, l'Udinese accorcia con Samir. Al minuto 28 è 2-1 per la Fiorentina

15 ottobre 2017 13:58

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