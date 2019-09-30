Samir: "Dobbiamo riposarci e pensare alla prossima sfida perché sarà difficile con la viola"

Ecco le parole del difensore Samir in vista della sfida con la Fiorentina al Franchi: "Abbiamo giocato molto bene, abbiamo messo in campo grinta e voglia di vincere nella vittoria con il Bologna. Si è...

Ecco le parole del difensore Samir in vista della sfida con la Fiorentina al Franchi: "Abbiamo giocato molto bene, abbiamo messo in campo grinta e voglia di vincere nella vittoria con il Bologna. Si è trattato di una gara molto dura contro una squadra forte però devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto in campo per portare a casa i tre punti. Ora dobbiamo riposarci e pensare alla prossima partita perché sarà una gara difficile contro un’avversario molto forte. Ripartiamo da qui".

Fonte: Udinews Tv