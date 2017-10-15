Thereau raddoppia, l'Udinese accorcia con Samir. Al minuto 28 è 2-1 per la Fiorentina

Raddoppio della Fiorentina con Cyril Thereau al minuto 57 che ha sfruttato una respinta maldestra di Bizzarri dopo una bella corsa e un bel tiro di Veretout. Al minuto 72 però l'Udinese su un calcio d...

Raddoppio della Fiorentina con Cyril Thereau al minuto 57 che ha sfruttato una respinta maldestra di Bizzarri dopo una bella corsa e un bel tiro di Veretout. Al minuto 72 però l'Udinese su un calcio da fermo accorcia le distanze con Samir che ha segnato in mischia mettendo il pallone alle spalle di Sportiello.