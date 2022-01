Il Corriere Fiorentino svela: “Iachini tra i primi a sapere di Piatek, Pradè gli ha mandato un sms”

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola, racconta di un retroscena curioso. Uno dei primi a sapere che la Fiorentina in questa sessione di mercato aveva chiuso per Piatek è stato proprio Beppe Iachini. Lui, che aveva espressamente richiesto un attaccante come il polacco, ed un regista, come Torreira. Pradè e Iachini sono rimasti in ottimi rapporti, per questo Pradè gli ha mandato un messaggio con toni scherzosi.

