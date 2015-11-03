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Notizie Watford Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina sfida Crystal Palace ed Everton per Irankunda del Watford"

01 maggio 2026 16:05

Bove torna a giocare una partita da titolare. L'ultima dal 1° minuto fu quella maledetta serata del dicembre 2024

03 aprile 2026 21:37

Idoneità sportiva in Italia con il defibrillatore. Nuove speranze per Bove

20 marzo 2026 10:43

Bove, il destino riscrive ancora la sua storia: primo gol col Watford tra emozione e rivincita

18 marzo 2026 00:02

Bove: "Avevo smesso di guardare il calcio, tornare in campo è una sensazione molto bella"

15 febbraio 2026 15:47

Dopo mesi difficili il calcio riabbraccia Bove, esordio con il Watford. Bentornato Edo!

14 febbraio 2026 18:19

Il ds del Watford racconta: "La trattativa per Bove nasce da un incontro casuale in aeroporto"

05 febbraio 2026 14:21

Ufficiale Bove al Watford. Behrami: "Edoardo talento di alto livello. Qui per ritornare in Premier League"

21 gennaio 2026 21:55

La fine di un calvario durato oltre un anno: Edoardo Bove ritorna a fare il calciatore e firma col Watford

20 gennaio 2026 21:07

Il cuore più forte della paura, Bove saluta l'Italia e riparte dal Watford in Championship

16 gennaio 2026 22:37

Contraddizione Samir, l'Udinese non parte per Firenze, ma lui vola in Inghilterra per il Watford

07 gennaio 2022 12:18

Marcos Alonso fa fermare Chelsea-Watford e salva la vita a un tifoso colto da infarto

02 dicembre 2021 13:07

Dalla Francia, Fiorentina sull'attaccante Boupendza: l'Hatayspor chiede 10 milioni di euro

21 luglio 2021 20:04

Di Marzio, non solo Callejon, anche Deulofeu verso la Fiorentina per sostituire Chiesa. Le ultime

04 ottobre 2020 22:30

Tuttosport, Fiorentina-Torino duello di mercato doppio: Torreira ed un altro centrocampista nel mirino

08 settembre 2020 10:46

Sportitalia, Deulofeu, la Fiorentina ci prova: contatti già avviati con il Watford, concorrenza spagnola

07 settembre 2020 09:52

CorSport, Biraghi si avvicina ai nerazzurri. Murru o Masina sono le piste più concrete per sostituirlo

18 agosto 2019 11:01

Sky Sport, la Fiorentina vuole il centrocampista del Watford Capoue. Operazione chiusa già a gennaio?

04 gennaio 2018 04:52

L'ex Viola Behrami torna in Italia, la trattativa con l'Udinese è ormai ai dettagli...

11 agosto 2017 19:20

La Nazione, il Watford vuole comprare Babacar e girarlo all’Udinese. Operazione da 12 milioni

15 giugno 2017 08:34

E se adesso Mazzarri fosse un nome buono per la panchina della Fiorentina? Corvino e quella telefonata di mesi fa

17 maggio 2017 20:19

Fallimento di Mazzarri al Watford, i giocatori chiedono la cessione in caso di permanenza del tecnico

17 maggio 2017 12:13

Do you speak english? Ora Mazzarri rischia il posto per la lingua

04 aprile 2017 17:22

Mazzarri: "Io alla Fiorentina? Solo voci, ho un contratto con il Watford e voglio restare qui"

18 marzo 2017 16:18

Zarate: "Mi sono rotto il crociato. Affronto tutto questo con grande forza, tornerò più forte"

26 febbraio 2017 19:37

Zarate fa crack con tanta paura: maschera d'ossigeno e barella...

26 febbraio 2017 00:11

Zarate: "Io più maturo? No, qua il mister ha fiducia in me"

06 febbraio 2017 18:12

Zarate è un giocatore del Watford, addio Fiorentina. Le cifre della cessione

20 gennaio 2017 21:56

Pedullà conferma, Zarate è un giocatore del Watford per 2,5 milioni

20 gennaio 2017 11:31

Il Watford di Mazzarri vuole Zarate. La Fiorentina ha preso tempo aspettando Kalinic

17 gennaio 2017 11:27

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