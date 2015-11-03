Notizie Watford Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina sfida Crystal Palace ed Everton per Irankunda del Watford"
01 maggio 2026 16:05
Bove torna a giocare una partita da titolare. L'ultima dal 1° minuto fu quella maledetta serata del dicembre 2024
03 aprile 2026 21:37
Idoneità sportiva in Italia con il defibrillatore. Nuove speranze per Bove
20 marzo 2026 10:43
Bove, il destino riscrive ancora la sua storia: primo gol col Watford tra emozione e rivincita
18 marzo 2026 00:02
Bove: "Avevo smesso di guardare il calcio, tornare in campo è una sensazione molto bella"
15 febbraio 2026 15:47
Dopo mesi difficili il calcio riabbraccia Bove, esordio con il Watford. Bentornato Edo!
14 febbraio 2026 18:19
Il ds del Watford racconta: "La trattativa per Bove nasce da un incontro casuale in aeroporto"
05 febbraio 2026 14:21
Ufficiale Bove al Watford. Behrami: "Edoardo talento di alto livello. Qui per ritornare in Premier League"
21 gennaio 2026 21:55
La fine di un calvario durato oltre un anno: Edoardo Bove ritorna a fare il calciatore e firma col Watford
20 gennaio 2026 21:07
Il cuore più forte della paura, Bove saluta l'Italia e riparte dal Watford in Championship
16 gennaio 2026 22:37
Contraddizione Samir, l'Udinese non parte per Firenze, ma lui vola in Inghilterra per il Watford
07 gennaio 2022 12:18
Marcos Alonso fa fermare Chelsea-Watford e salva la vita a un tifoso colto da infarto
02 dicembre 2021 13:07
Dalla Francia, Fiorentina sull'attaccante Boupendza: l'Hatayspor chiede 10 milioni di euro
21 luglio 2021 20:04
Di Marzio, non solo Callejon, anche Deulofeu verso la Fiorentina per sostituire Chiesa. Le ultime
04 ottobre 2020 22:30
Tuttosport, Fiorentina-Torino duello di mercato doppio: Torreira ed un altro centrocampista nel mirino
08 settembre 2020 10:46
Sportitalia, Deulofeu, la Fiorentina ci prova: contatti già avviati con il Watford, concorrenza spagnola
07 settembre 2020 09:52
CorSport, Biraghi si avvicina ai nerazzurri. Murru o Masina sono le piste più concrete per sostituirlo
18 agosto 2019 11:01
Sky Sport, la Fiorentina vuole il centrocampista del Watford Capoue. Operazione chiusa già a gennaio?
04 gennaio 2018 04:52
L'ex Viola Behrami torna in Italia, la trattativa con l'Udinese è ormai ai dettagli...
11 agosto 2017 19:20
La Nazione, il Watford vuole comprare Babacar e girarlo all’Udinese. Operazione da 12 milioni
15 giugno 2017 08:34
E se adesso Mazzarri fosse un nome buono per la panchina della Fiorentina? Corvino e quella telefonata di mesi fa
17 maggio 2017 20:19
Fallimento di Mazzarri al Watford, i giocatori chiedono la cessione in caso di permanenza del tecnico
17 maggio 2017 12:13
Do you speak english? Ora Mazzarri rischia il posto per la lingua
04 aprile 2017 17:22
Mazzarri: "Io alla Fiorentina? Solo voci, ho un contratto con il Watford e voglio restare qui"
18 marzo 2017 16:18
Zarate: "Mi sono rotto il crociato. Affronto tutto questo con grande forza, tornerò più forte"
26 febbraio 2017 19:37
Zarate fa crack con tanta paura: maschera d'ossigeno e barella...
26 febbraio 2017 00:11
Zarate: "Io più maturo? No, qua il mister ha fiducia in me"
06 febbraio 2017 18:12
Zarate è un giocatore del Watford, addio Fiorentina. Le cifre della cessione
20 gennaio 2017 21:56
Pedullà conferma, Zarate è un giocatore del Watford per 2,5 milioni
20 gennaio 2017 11:31
Il Watford di Mazzarri vuole Zarate. La Fiorentina ha preso tempo aspettando Kalinic
17 gennaio 2017 11:27
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