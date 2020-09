Tuttosport, Fiorentina-Torino duello di mercato doppio: Torreira ed un altro centrocampista nel mirino

Fiorentina-Torino duello di mercato doppio. Le due società stanno cercando di trovare un accordo per ingaggiare Lucas Torreira dell’Arsenal e Roberto Pereyra del Watford. I due centrocampisti conoscono benissimo il campionato italiano ma c’è da lavorare per trovare la quadra a livello economico. Tutto gira intorno al decreto crescita del 2019, esso ha rivisto il sistema delle agevolazioni fiscali per i calciatori che rientrano in Italia dopo essere stati all’estero. La tassazione dei loro ingaggi sarebbe quindi dimezzata per chi li prenderà. Lo riporta Tuttosport.

CON ZANIOLO OUT LA ROMA VA SU CHIESA. MAXI OPERAZIONE CON SCAMBIO BIRAGHI-SANTON