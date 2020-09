CON ZANIOLO OUT LA ROMA VA SU CHIESA. MAXI OPERAZIONE CON SCAMBIO BIRAGHI-SANTON

Di Gabriele Caldieron

Le ultime notizie assai problematiche per i giallorossi e la nazionale, ovvero l’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro di Nicolò Zaniolo, sono una tegola pesante in casa Roma.



Il 4-3-3 di Fonseca adesso ha dunque perso un tassello fondamentale per la corsia offensiva, ed ecco che la nuova società USA bussa a quella della Fiorentina per Federico Chiesa. Il ragazzo classe ‘97 non ha ad oggi rinnovato con la squadra viola e che sia sul mercato non è un segreto.

L’OPERAZIONE – 60 milioni complessivi di valutazione nei quali la Roma vorrebbe inserire una o due contropartite tecniche ed un conguaglio economico: Florenzi, Pastore e Perotti i nomi sul piatto. No invece quello di Spinazzola incedibile per Fonseca. Florenzi è un jolly che può giocare ovunque sia nel 3-5-2 sia nel 4-3-3, è un pupillo di Daniele Pradè, ed è già stato molto vicino alla Fiorentina nel mercato invernale prima di finire al Valencia. Il suo ingaggio? 3mln. Pastore ha un contratto pesantissimo da 4.5mln a stagione, ha poco spazio a Roma ed è in cerca di rilancio ma in questo caso per la Fiorentina dovrebbe ridimensionare le sue pretese contrattuali. Perotti piace alla squadra viola e non è incedibile per la Roma. Si tratta, ed anche qui l’ingaggio è di 3mln.

Staremo a vedere l’evoluzione della situazione ma dopo la notizia dell’infortunio i giallorossi devono risolvere questo problema.

BIRAGHI E SANTON – In piedi anche questo pour parler per la corsia di sinistra con un possibile scambio di prestiti alla pari tra Biraghi e Santon, il giocatore rientrante a Firenze dopo l’esperienza all’Inter ha chiesto un ingaggio alto (2 milioni) ed il rinnovo che potrebbe arrivare si, ma i viola facendo lo scambio non pagherebbero l’ingaggio e Santon costerebbe meno poichè ad oggi il suo ingaggio si aggira su 1.5 mln. Per la serie: tutti contenti (o quasi).