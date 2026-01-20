La fine di un calvario durato oltre un anno: Edoardo Bove ritorna a fare il calciatore e firma col Watford

Era nell’aria da qualche giorno ormai ma finalmente il calvario di Edoardo Bove sembra arrivato alla conclusione.

L’ex calciatore della Fiorentina che nei giorni scorsi ha risolto il proprio contratto che lo legava alla Roma, riprenderà la sua carriera professionistica dall’Inghilterra.

Come riportato da Sky Sport, Bove ha firmato il suo contratto con il Watford, club che milita in Championship e quindi a breve potrà finalmente rimettere piede in campo dopo il brutto episodio del 01 Dicembre 2024 che ha interrotto la sua carriera in Italia.

Una grande notizia che tuti gli appassionati di sport aspettavano da tempo, in attesa di rivedere Edoardo rincorrere il pallone davanti ad uno stadio gremito nell’affascinante atmosfera del calcio inglese.