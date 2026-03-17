Bove, il destino riscrive ancora la sua storia: primo gol col Watford tra emozione e rivincita

Per un discorso di regolamento Bove non può giocare più in Italia, in nessuna competizione ufficiale: il 1° dicembre 2024 il giocatore ha avuto un malore in campo durante la partita di campionato tra Fiorentina e Inter, gli accertamenti svolti successivamente hanno evidenziato un’aritmia ventricolare maligna nota come “torsione di punta“, a causa della quale gli è stato installato un defibrillatore sottocutaneo con il quale non potrà più scendere in campo in nessun campionato ufficiale italiano, e neanche con la maglia della Nazionale. Una situazione simile a quella di Christan Eriksen, e proprio come il centrocampista danese anche Bove è ripartito dall’Inghilterra.

Lo riporta calciomercato.com