La Fiorentina ha messo in vendita i biglietti per le due amichevoli in Inghilterra, contro il Watfard e QPR

Verso la doppia sfida estiva in Inghilterra, la Fiorentina ha messo in vita sul proprio sito i biglietti, ecco i prezzi e tutte le informazioni per acquistarli

Dopo le prime due amichevoli al Viola Park con la Primavera e il Gubbio, la Fiorentina volerà in Inghilterra per disputare le due partite, il 25 e 29 luglio, con il QPR al Matrade Loftus Road Stadium alle 16 e il Watford al Vicarage Road Stadium alle 20:30.

Per la sfida tra QPR e Fiorentina: che si disputerà Sabato 25 luglio alle ore 16, allo stadio Matrade Loftus Road Stadium di Londra. Ai tifosi viola sono stati riservati i posti nei settori Y3 e Y4. I prezzi: per gli adulti sono di 15£, per gli over 65 di 10£, per Under 23 e Under 18 di 10£ e dai 2-7 anni di 1£.

Per la sfida tra Watford e Fiorentina: che si disputerà mercoledì 29 luglio allo stadio Vicarage Road Stadium di Watford. Ai tifosi viola sono stati riservati i posti nei settori SEJ7 e SEJ8. I prezzi: per gli adulti sono di 10£, per gli Over 65 di 5£, stessa cifra di 5£ anche per gli Under 18.