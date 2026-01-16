Il cuore più forte della paura, Bove saluta l’Italia e riparte dal Watford in Championship

Nella giornata di domani, sabato 17 gennaio, dovrebbe completarsi l’iter per la risoluzione del contratto di Edoardo Bove con la Roma. Il centrocampista, dopo il brutto spavento della scorsa stagione, è pronto a tornare in campo in un campionato estero: lo aspetta il Watford in Championship. Chiuso definitivamente il capitolo giallorosso potrà quindi accordarsi con il club inglese. Secondo il regolamento italiano, infatti, il classe 2002 non può giocare in Serie A o B a causa di un defibrillatore sottocutaneo installato dopo il malore.
Lo riporta gianlucadimarzio.com