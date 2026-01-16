17 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:46

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il cuore più forte della paura, Bove saluta l’Italia e riparte dal Watford in Championship

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Il cuore più forte della paura, Bove saluta l’Italia e riparte dal Watford in Championship

Redazione

16 Gennaio · 22:37

Aggiornamento: 16 Gennaio 2026 · 22:37

TAG:

championshipFiorentinaRomaWatford

Condividi:

di

Domani risolverà il contratto con la Roma e partirà per la nuova avventura inglese. Per lui una rinascita sportiva

Nella giornata di domani, sabato 17 gennaio, dovrebbe completarsi l’iter per la risoluzione del contratto di Edoardo Bove con la Roma. Il centrocampista, dopo il brutto spavento della scorsa stagione, è pronto a tornare in campo in un campionato estero: lo aspetta il Watford in Championship. Chiuso definitivamente il capitolo giallorosso potrà quindi accordarsi con il club inglese. Secondo il regolamento italiano, infatti, il classe 2002 non può giocare in Serie A o B a causa di un defibrillatore sottocutaneo installato dopo il malore.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio