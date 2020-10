Di Marzio, non solo Callejon, anche Deulofeu verso la Fiorentina per sostituire Chiesa. Le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in diretta a Sky Sport, con Federico Chiesa sempre più vicino alla Juventus, la Fiorentina, oltre all’arrivo già definito di Callejon, sta pensando di far arrivare a Firenze anche Deulofeu, esterno spagnolo classe 94 di proprietà del Watford. Sarebbe quindi un doppio arrivo in casa viola per il ruolo di esterno d’attacco, ruolo che sarebbe lasciato vacante da Federico Chiesa. Di Marzio non ha rivelato le cifre di questa possibile operazione, ricordiamo che il prezzo di Delofeu si aggira sui 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE, ACCORDO FIORENTINA-JUVENTUS, PRESTITO ONEROSO BIENNALE DI 10 MILIONI E RISCATTO A 40. LE ULTIME