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Notizie Deulofeu Fiorentina

Deulofeu disperato: "Rischio di non poter più giocare a calcio. Non so se guarirò mai"

21 febbraio 2024 16:49

Corriere Fiorentino, Deulofeu è un pallino di Pradè ma il Napoli è in netto vantaggio

14 luglio 2022 08:09

Ds Udinese apre alle cessioni: "Con la giusta offerta, Deulofeu e Molina possono partire"

18 giugno 2022 18:27

Sfuma Deulofeu per la Fiorentina. Incontro tra De Lauretis e Pozzo: si chiude per 18 milioni

13 giugno 2022 18:17

Ag. Deulofeu: "Accordo con Pozzo: lasceremo l'Udinese. Non c'è solo il Napoli". Occasione Fiorentina?

09 giugno 2022 18:26

L'Udinese ha rifiutato l'offerta di 13 milioni per Deulofeu, chiede 25 milioni di euro per venderlo

01 giugno 2022 18:14

Repubblica annuncia: "Duello tra Fiorentina e Napoli per Deulofeu, base d'asta 15 milioni di euro"

26 maggio 2022 13:48

Deulofeu accostato alla Fiorentina, il suo agente conferma: "Lascerà l'Udinese quest'estate"

25 maggio 2022 00:03

Giorgia Rossi consiglia: "Vedrei bene Deulofeu alla Fiorentina. Italiano tra gli allenatori con più idee"

12 maggio 2022 14:48

Deulofeu: "Europa? Attenti alla Fiorentina da dentro il campo mi dà delle bellissime sensazioni"

04 maggio 2022 12:04

Deulofeu rivela: "Mi voleva la Fiorentina, mi ha cercato e siamo stati vicini, adesso solo l'Udinese"

12 gennaio 2022 15:08

CorSport, da Berardi a Ikonè tanti i nomi per l'esterno: spunta quello di Deulofeu

26 novembre 2021 09:25

Galli: "Berardi? Non recupereresti mai l'investimento vista la sua età. Viola prendi Deulofeu"

15 novembre 2021 13:16

Pereyra a La Gazzetta: "A Firenze vogliamo fare punti. De Paul mentalità da vincente, Deulofeu non al top"

24 ottobre 2020 17:11

Criscitiello smentisce Di Marzio: "La Fiorentina non ha mai cercato nè chiesto Deulofeu. Va all'Udinese"

05 ottobre 2020 14:56

Di Marzio, non solo Callejon, anche Deulofeu verso la Fiorentina per sostituire Chiesa. Le ultime

04 ottobre 2020 22:30

Nazione, Callejon, domani può essere il suo giorno. Viva la pista Deulofeu ma occhio a De Paul

01 ottobre 2020 10:05

Repubblica, Chiesa-Juve, Douglas Costa blocca tutto. Fiorentina su Callejon e Deulofeu

30 settembre 2020 09:36

Bucchioni: "Può arrivare solo Deulofeu. Pulgar sarà titolare. Franchi senza licenza Uefa"

22 settembre 2020 16:35

CorFio, se Chiesa parte, Fiorentina su Piatek. Tornano di moda anche altri due nomi per sostituirlo

21 settembre 2020 08:56

Repubblica, Chiesa, la Juve offrirà 30 milioni più Pellegrini. Il sostituto in viola? Deulofeu...

17 settembre 2020 08:35

Sportitalia, Deulofeu, la Fiorentina ci prova: contatti già avviati con il Watford, concorrenza spagnola

07 settembre 2020 09:52

Deulofeu: "Vinto contro una squadra forte grazie al sacrificio"

19 febbraio 2017 22:55

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