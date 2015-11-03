Notizie Deulofeu Fiorentina

Deulofeu disperato: "Rischio di non poter più giocare a calcio. Non so se guarirò mai"
21 febbraio 2024 16:49
Corriere Fiorentino, Deulofeu è un pallino di Pradè ma il Napoli è in netto vantaggio
14 luglio 2022 08:09
Ds Udinese apre alle cessioni: "Con la giusta offerta, Deulofeu e Molina possono partire"
18 giugno 2022 18:27
Sfuma Deulofeu per la Fiorentina. Incontro tra De Lauretis e Pozzo: si chiude per 18 milioni
13 giugno 2022 18:17
Ag. Deulofeu: "Accordo con Pozzo: lasceremo l'Udinese. Non c'è solo il Napoli". Occasione Fiorentina?
09 giugno 2022 18:26
L'Udinese ha rifiutato l'offerta di 13 milioni per Deulofeu, chiede 25 milioni di euro per venderlo
01 giugno 2022 18:14
Repubblica annuncia: "Duello tra Fiorentina e Napoli per Deulofeu, base d'asta 15 milioni di euro"
26 maggio 2022 13:48
Deulofeu accostato alla Fiorentina, il suo agente conferma: "Lascerà l'Udinese quest'estate"
25 maggio 2022 00:03
Giorgia Rossi consiglia: "Vedrei bene Deulofeu alla Fiorentina. Italiano tra gli allenatori con più idee"
12 maggio 2022 14:48
Deulofeu: "Europa? Attenti alla Fiorentina da dentro il campo mi dà delle bellissime sensazioni"
04 maggio 2022 12:04
Deulofeu rivela: "Mi voleva la Fiorentina, mi ha cercato e siamo stati vicini, adesso solo l'Udinese"
12 gennaio 2022 15:08
CorSport, da Berardi a Ikonè tanti i nomi per l'esterno: spunta quello di Deulofeu
26 novembre 2021 09:25
Galli: "Berardi? Non recupereresti mai l'investimento vista la sua età. Viola prendi Deulofeu"
15 novembre 2021 13:16
Pereyra a La Gazzetta: "A Firenze vogliamo fare punti. De Paul mentalità da vincente, Deulofeu non al top"
24 ottobre 2020 17:11
Criscitiello smentisce Di Marzio: "La Fiorentina non ha mai cercato nè chiesto Deulofeu. Va all'Udinese"
05 ottobre 2020 14:56
Di Marzio, non solo Callejon, anche Deulofeu verso la Fiorentina per sostituire Chiesa. Le ultime
04 ottobre 2020 22:30
Nazione, Callejon, domani può essere il suo giorno. Viva la pista Deulofeu ma occhio a De Paul
01 ottobre 2020 10:05
Repubblica, Chiesa-Juve, Douglas Costa blocca tutto. Fiorentina su Callejon e Deulofeu
30 settembre 2020 09:36
Bucchioni: "Può arrivare solo Deulofeu. Pulgar sarà titolare. Franchi senza licenza Uefa"
22 settembre 2020 16:35
CorFio, se Chiesa parte, Fiorentina su Piatek. Tornano di moda anche altri due nomi per sostituirlo
21 settembre 2020 08:56
Repubblica, Chiesa, la Juve offrirà 30 milioni più Pellegrini. Il sostituto in viola? Deulofeu...
17 settembre 2020 08:35
Sportitalia, Deulofeu, la Fiorentina ci prova: contatti già avviati con il Watford, concorrenza spagnola
07 settembre 2020 09:52
Deulofeu: "Vinto contro una squadra forte grazie al sacrificio"
19 febbraio 2017 22:55
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