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Galli: "Berardi? Non recupereresti mai l'investimento vista la sua età. Viola prendi Deulofeu"

Galli consiglia alla Fiorentina di lasciar perdere Berardi visiti i costi e di puntare su Deulofeu che ha un curriculum importante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2021 13:16
Galli: "Berardi? Non recupereresti mai l'investimento vista la sua età. Viola prendi Deulofeu" -
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REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - NOVEMBER 08: Domenico Berardi of US Sassuolo gestures during the Serie A match between US Sassuolo and Bologna FC at Mapei Stadium - Città del Tricolore on November 8, 2019 in Reggio nell'Emilia, Italy (Photo by Alessandro Saba

Della possibile operazione Berardi-Fiorentina ha parlato ai microfoni di Lady Radio, il dirigente Giovanni Galli:

"Mi spiegate perchè il Sassuolo perché dovrebbe cedere il proprio miglior giocatore a gennaio? Adesso sta recuperando posizione e sarebbe veramente assurdo. Potrebbe sicuramente essere uno di quei pilastri sul quale costruire il futuro, questo sì, ma è un vuoto a perdere, perché non riprenderesti mai la cifra che avresti speso per uno come lui, visto che è un classe ’94. Più volentieri prenderei Deulofeu, ti aiuterebbe a migliorare e ha già giocato in palcoscenici importanti".

INTANTO VLAHOVIC HA PARLATO DEL SUO FUTURO

https://www.labaroviola.com/vlahovic-futuro-voglio-solo-lavorare-ho-tanta-fame-non-vedo-lora-che-arrivi-il-mondiale/155222/

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