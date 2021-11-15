Galli: "Berardi? Non recupereresti mai l'investimento vista la sua età. Viola prendi Deulofeu"

Galli consiglia alla Fiorentina di lasciar perdere Berardi visiti i costi e di puntare su Deulofeu che ha un curriculum importante

Della possibile operazione Berardi-Fiorentina ha parlato ai microfoni di Lady Radio, il dirigente Giovanni Galli:

"Mi spiegate perchè il Sassuolo perché dovrebbe cedere il proprio miglior giocatore a gennaio? Adesso sta recuperando posizione e sarebbe veramente assurdo. Potrebbe sicuramente essere uno di quei pilastri sul quale costruire il futuro, questo sì, ma è un vuoto a perdere, perché non riprenderesti mai la cifra che avresti speso per uno come lui, visto che è un classe ’94. Più volentieri prenderei Deulofeu, ti aiuterebbe a migliorare e ha già giocato in palcoscenici importanti".

INTANTO VLAHOVIC HA PARLATO DEL SUO FUTURO

https://www.labaroviola.com/vlahovic-futuro-voglio-solo-lavorare-ho-tanta-fame-non-vedo-lora-che-arrivi-il-mondiale/155222/