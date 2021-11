Vlahovic: “Futuro? Voglio solo lavorare, ho tanta fame. Non vedo l’ora che arrivi il Mondiale”

La Serbia ha conquistato il Mondiale di Qatar2022 e dunque Dusan Vlahovic non sta più nella pelle. “Non vedo l’ora che arrivi il Mondiale, per andarci e fare un grande risultato. Futuro? Voglio solo lavorare ancora di più e avere grande fame di vittorie e gol. Se farò questo, penso che alla fine tutto andrà a posto. Almeno non mi pentirò perché avrei potuto fare qualcosa di diverso”.

