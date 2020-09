Bucchioni: “Può arrivare solo Deulofeu. Pulgar sarà titolare. Franchi senza licenza Uefa”

A Radio Bruno ha parlato Enzo Bucchioni, queste le sue parole:

“Lo stadio Franchi è stato abbandonato negli ultimi 20 anni perché tutti aspettavano alla Mercafir, vorrei che il sindaco di Firenze ammettesse gli errori. Oggi la Uefa non ti farebbe giocare in uno stadio del genere. Squadra? Devo fare i complimenti a Iachini perché ha cambiato il modo di giocare, adesso si prova a fare gioco e non solo a non prendere gol. La Fiorentina ha mollato Torreira, Iachini punta su Pulgar che sarà protagonista del centrocampo a due. Al massimo può arrivare Deulofeu se va via Chiesa. Non aspetto che arrivi un centravanti perché abbiamo ragazzi interessanti, gente come Belotti e Milik sono inarrivabili” conclude Bucchioni.

