Criscitiello smentisce Di Marzio: “La Fiorentina non ha mai cercato nè chiesto Deulofeu. Va all’Udinese”

Ieri in serata l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio aveva dato per concreta la possibilità della Fiorentina di mettere le mani su Deulofeu, esterno classe 94 del Watford. Ma oggi, il giornalista di Sportitalia, Michele Criscitiello ha smentito tutto: “Deulofeu passa all’Udinese in prestito con diritto di riscatto. L’ipotesi Fiorentina non c’è mai stata perché la società viola non ha mai né chiesto né cercato il calciatore. Solo il Napoli ha fatto un sondaggio un mese fa”

