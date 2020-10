Sportitalia, Milik ha rifiutato la Fiorentina. C’era accordo con il Napoli per 24 milioni e contratto di 4 milioni per l’attaccante

Secondo quanto riportato da Sportitalia Arkadius Milik ha rifiutato definitivamente la Fiorentina. La società viola aveva trovato l’accordo con il Napoli per il trasferimento del bomber polacco sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 24 milioni di euro ed al giocatore era stato offerto un contratto di cinque anni per quattro milioni netti a stagione. Ma il rifiuto del bomber polacco ha fatto saltare tutto. Resta da capire adesso la Fiorentina, oltre Callejon, come sostituirà Chiesa e come reinvestirà i soldi ricavati dalla sua cessione.

