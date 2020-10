Tutto fatto, Chiesa è della Juventus. Alla Fiorentina 10 milioni in un anno e riscatto a 40 milioni fra due anni. I dettagli

Federico Chiesa alla Juventus, affare fatto. Come annunciato da Sky Sport in questi minuti, l’accordo totale è stato raggiunto per 50 milioni totali tra prestito biennale e obbligo di riscatto. L’intesa è composta in questo modo: 2 milioni di prestito il primo anno, 8 milioni di prestito per il secondo anno e obbligo di riscatto a 40 milioni dalla stagione 2021/2022 al verificarsi anche di una sola di queste condizioni. C’è il piazzamento Champions per la Juve, il fatto che Chiesa giochi almeno 30 minuti nel 60% delle partite e che Chiesa faccia 10 gol e 10 assist.

Chiesa oggi farà le visite mediche e firmerà con la Juve fino al giugno 2025, mentre i bianconeri venderanno Douglas Costa in prestito al Bayern Monaco e Mattia De Sciglio in prestito al Lione.

