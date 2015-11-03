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Notizie Sky Sport Fiorentina

Scontro in diretta tra Palladino e Capello: “Eh meno male che avevi studiato bene il Bayern…”

11 marzo 2026 00:03

Fagioli, autocritica e determinazione: “Sto colmando le mie lacune, oggi tre punti fondamentali”

14 febbraio 2026 17:57

Gol, premio e amarezza. Solomon migliore in campo: "Frustrato e deluso, dispiace per i tifosi"

08 febbraio 2026 00:15

Costacurta duro con Dodô: “Non può dormire così, alla Fiorentina certi errori costano caro”

07 febbraio 2026 23:37

Kean al Gran Galà del Calcio: “Siamo in un momento complicato, ma ne usciremo”

01 dicembre 2025 22:15

Perin spiega: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, sarà una partita durissima per noi"

18 novembre 2025 22:21

Bucciantini: "Linciaggio ingiusto per Dodô, la Fiorentina vive solo delle sue iniziative"

30 ottobre 2025 23:49

Di Marzio: "Accordo fino al 2026 tra la Juventus e Spalletti, domani la firma del contratto"

28 ottobre 2025 23:38

Pioli: "Partita discreta, avremmo voluto sbagliare meno. Sarà difficile per tutti reggere Piccoli e Kean"

31 agosto 2025 21:09

Non ancora deciso il futuro di Christensen. Dalla Germania: "Lo Sturm Graz sta scegliendo le alternative"

30 luglio 2025 22:48

Sky Sport: "Manca ancora l'accordo tra Roma e Hellas per Ghilardi: balla un bonus da 300 mila euro"

30 luglio 2025 21:47

Gosens: "Sono ancora un bambino che sogna di vincere trofei. Solo così si fa la storia"

30 luglio 2025 00:09

Stefano Antonelli, agente di Volpato: "Cristian uno dei migliori talenti che ci sono. Ha bisogno di spazio"

26 luglio 2025 14:36

Sky Sport annuncia: "Il Cagliari sta prendendo dal Napoli Michael Folorunsho: trattativa ai dettagli"

16 luglio 2025 22:24

Sky Sport annuncia: "Al Genoa per l'attacco piacciono Nzola della Fiorentina e Simeone del Napoli"

28 giugno 2025 11:05

Marianella: "Sarri possibile fuoco d'artificio viola, manca ancora l'ok alla Lazio, non è un caso"

31 maggio 2025 00:16

Fazzini: "La Fiorentina ha voluto la vittoria più di noi. Questo non può succedere, dobbiamo salvarci"

28 aprile 2025 10:49

Betis, il dato mette in guardia la Fiorentina: dall'arrivo di Antony solo il Barça ha fatto meglio in Liga

26 aprile 2025 13:22

Commisso e Palladino, patto per la Fiorentina: "Qui c’è amore vero, vogliamo vincere"

16 aprile 2025 22:46

Marianella: "Su De Gea follia United, uno dei più forti al mondo oggi e degli ultimi 10 anni"

11 aprile 2025 22:46

Lite Gasperini-Marocchi a Sky: "Flop colpa delle tue parole". Risposta: "Non so tu che esperienza hai"

07 aprile 2025 00:06

Palladino: "Atene ci ha insegnato che non possiamo abbassarci. Gara decisiva, ma siamo carichi"

12 marzo 2025 17:00

Biraghi: "Firenze e Torino vivono di calcio, sono esigenti. Due piazze che ti fanno sentire giocatore"

07 marzo 2025 15:56

Bergomi: "Non accetto che la Fiorentina prenda tre gol in Europa, servono altre prestazioni"

06 marzo 2025 21:38

Fagioli: "La Fiorentina è stata una scelta semplice. Ho voglia di giocare e far bene con questa maglia"

08 febbraio 2025 16:22

Zaniolo: "Ricordo quella notte di Conference con la Roma. Mi auguro di riviverla con la Fiorentina"

07 febbraio 2025 18:11

Inzaghi: "Abbiamo sbagliato tutto. Sono il primo responsabile, ma complimenti alla Fiorentina"

06 febbraio 2025 23:26

La Fiorentina è la settima forza della Serie A per 'undici titolare più prezioso'. Comanda l'Inter

06 febbraio 2025 20:38

Bucciantini: "Prima Vlahovic, ora Comuzzo. Passa chiaramente un messaggio di precarietà"

29 gennaio 2025 22:34

Minotti: "Sorprende l'atteggiamento della Fiorentina. Ora c'è il rischio di andare nel panico"

21 gennaio 2025 15:47

Palladino: "L'infortunio di Gudmundsson non dovrebbe essere lungo. Proveremo ad avere Kean per la Roma"

23 ottobre 2024 19:44

Figuraccia di Ibrahimovic in diretta a Sky, non sa rispondere ad una domanda, chiede di farla in inglese

22 ottobre 2024 21:04

Fiorentina, Kayode tra i giocatori più preziosi per ruolo della Serie A: una riserva da 22 milioni di euro

21 ottobre 2024 16:51

Bonan: "Senza Gudmundsson non può essere la vera Fiorentina, Palladino deve insistere col terzo mediano"

19 settembre 2024 22:39

Marchegiani: "La Fiorentina per ora non convince ma Palladino ha personalità e Kean è motivato"

12 settembre 2024 22:21

Sky Sport rivela: "L'Everton si inserisce per Edoardo Bove, centrocampista della Roma"

16 agosto 2024 15:53

Sky Sport annuncia: "Accordo per Nico alla Juventus: prestito con obbligo di riscatto tra 25 e 30 milioni"

09 agosto 2024 18:07

Sky Sport ribadisce: "E' Sandi Lovric l'obiettivo N.1 per il centrocampo della Fiorentina"

29 luglio 2024 23:53

Sky Sport: "Il Mallorca su Kouamé. Trattativa con la Fiorentina per un'operazione a titolo definitivo"

26 luglio 2024 15:44

Sky Sport: "Ranieri-Fiorentina, settimana prossima l'incontro per parlare del rinnovo"

18 luglio 2024 18:01

Ferri (direttore Sky Sport): "Il calcio è un'industria, la pirateria è drammatica per il sistema italiano"

10 luglio 2024 17:26

Caressa duro: "Mai visto una roba del genere in 18 anni che commento la Nazionale"

30 giugno 2024 00:05

Sky Sport: "Il Galatasaray in queste ore fisserà le cifre per il prestito di Zaniolo. Atalanta e Fiorentina attendono"

21 giugno 2024 16:12

Sky Sport conferma: "Incontro programmato con agente di Bonaventura. Si capirà se c'è margine per rinnovare"

15 giugno 2024 16:32

Le partite europee della Fiorentina e non solo, non saranno più visibili in chiaro, solo tramite abbonamento Sky

12 giugno 2024 10:40

Stefano Borghi dice addio a Dazn per approdare a Sky Sport, al suo posto dovrebbe esserci Lele Adani

29 aprile 2024 20:23

Sky Sport, Burdisso candidato al ruolo di ds della Roma. Preferito di De Rossi, rapporto saldissimo

25 aprile 2024 19:31

Guardalà (Sky Sport): "I numeri lo testimoniano ampiamente, Juve fortunata ieri sera"

08 aprile 2024 22:13

Italiano: "Avere tutti coinvolti e a disposizione fa la differenza nel finale di stagione"

14 marzo 2024 21:30

Caressa esalta Allegri e sminuisce Motta: "Top lavoro alla Juventus. Il Bologna pieno di giocatori forti"

07 marzo 2024 15:18

Caressa attacca Dazn: "La diretta è ridicola, viene ripresa più la tribuna che il campo con il pallone"

04 marzo 2024 16:22

De Laurentiis furioso contro Dazn: "Non daremo più nessuna intervista a loro. Solo con Sky e la Rai"

03 marzo 2024 23:50

Sky Sport annuncia: "Il Cagliari non vuole solo Mina dalla Fiorentina. Può arrivare anche Barak"

30 gennaio 2024 18:48

Sky Sport: "Contatti continui tra la Fiorentina e l'Ausgburg per trovare l'accordo per Vargas"

25 gennaio 2024 23:59

Biraghi: "Champions, siamo in discoteca e balliamo. Speriamo che domani facciano tutti 0-0"

22 dicembre 2023 23:45

Sky cambia idea, in televisione in chiaro ci va la Roma e non più la Fiorentina come era previsto fino a ieri

30 novembre 2023 13:49

Italiano: "Noi davanti arriviamo e creiamo tanto, ci manca la ferocia di far gol. Questa deve arrivare"

29 novembre 2023 15:50

Caressa attacca la Fiorentina: "Ma Beltran dove lo hanno preso? Non sa stoppare il pallone in area"

29 novembre 2023 14:30

Di Canio durissimo: "A Firenze la Juventus ha giocato come una squadra che si deve salvare"

06 novembre 2023 14:17

Caressa senza entusiasmo al gol di Bonaventura, i tifosi se ne accorgono: "Gli è morto il gatto?"

15 ottobre 2023 13:38

Niente Fiorentina in chiaro, Sky Sport decide di far vedere gratis l'Atalanta. Viola su Dazn e Sky

20 settembre 2023 22:30

Marianella: "A Firenze non passano i taxi, ho aspettato 45 minuti. Annullata ospitata al Viola Park"

14 settembre 2023 14:33

Sky Sport: "La Fiorentina ha l'accordo con il River Plate e non con Beltran, ora aspettano la decisione"

10 agosto 2023 20:50

Sky Sport: "La Fiorentina spinge per avere Beltran, farà di tutto per prenderlo. Non esclude Nzola"

06 agosto 2023 14:14

Sky Sport: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Murillo ma è bassa. Il Corinthians chiede 15 milioni"

21 luglio 2023 23:50

Spalletti in diretta a Sky umilia Caressa e Allegri: "Basta dire che il calcio è facile, bisogna essere innovativi"

05 luglio 2023 00:38

Sky Sport rivela: "La Fiorentina vuole Cambiaso, se Allegri lo boccia alla Juventus può andare a Firenze"

29 giugno 2023 19:52

Sky Sport annuncia: "Fiorentina ha fatto sondaggio per Zaniolo, c'è stata chiamata con l'entourage"

19 giugno 2023 19:36

Sky Sport annuncia: "Aquilani sarà il nuovo allenatore del Pisa. Raggiunto accordo biennale"

17 giugno 2023 18:00

Guardiola asfalta Allegri in diretta a Sky: "Il calcio palla lunga e difesa è finito, guarda il Napoli e l'Inter"

11 giugno 2023 01:29

Sky Sport, possibile inizio dal primo minuto di Kouamè con Nico Gonzalez spostato a sinistra. Ikonè in panchina?

05 giugno 2023 22:07

Minotti critico: "I gol sbagliati da Jovic non sono accettabili, non è centrato e non si tratta di sfortuna"

19 maggio 2023 16:16

Marianella: "La Fiorentina con l'1-0 va ai supplementari, con il 2-0 va a Praga. Tutto è ancora aperto"

13 maggio 2023 21:44

Minotti in diretta a Sky: "La Juventus giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Non sono stanchi"

07 maggio 2023 12:03

Mandragora: "Questa sconfitta crea dispiacere, non abbiamo fatto una buona gara. Sono contento per Sottil"

20 aprile 2023 22:17

"Si sono dimenticati della Fiorentina, solo Juventus nel post partita". Polemiche contro Sky dai tifosi viola

14 aprile 2023 19:54

Sky Sport anticipa la formazione dell'Inter. Inzaghi fa fuori Lautaro, Correa possibile titolare

31 marzo 2023 20:46

La serie A vuole comprare Sky per costruire la sua piattaforma. Il problema però è il prezzo

13 marzo 2023 12:13

Caressa litiga con Bucciantini e gli dice: "Sono io che ti lascio intervenire qui dentro". Reazione allibita

28 febbraio 2023 17:07

Allegri attacca tutti a Sky, Adani si prende la sua rivincita: "Ve lo dicevo che a livello di servilismo..."

17 febbraio 2023 22:44

Lotito ha fatto un favore a Dazn, fa emendamento per prolungare di due anni il contratto per i diritti

10 febbraio 2023 19:51

Caressa difende la Juventus "Il Napoli sarebbe primo in classifica in tutti i campionati del mondo"

14 gennaio 2023 14:20

Terremoto in casa Juventus, Sky Sport annuncia: "Come Calciopoli nel 2006, inchiesta smaschera tutto"

28 novembre 2022 23:53

Sky Sport rivela: "L'Inter non era stata informata del comunicato della Fiorentina dopo telefonata"

25 ottobre 2022 20:20

Juric si sfoga: "Calcio italiano di basso livello, giocatori normali di Premier qui passano per fenomeni"

19 settembre 2022 21:47

Sky Sport annuncia: "La Fiorentina ha fatto un'offerta concreta per Isaksen, stella del Midtjylland"

16 settembre 2022 18:02

Mourinho si presenta a Sky Sport e come prima cosa chiede: "Cosa ha fatto la Fiorentina? Perso?"

16 settembre 2022 16:40

Nastasic ha rescisso il contratto con la Fiorentina, andrà al Maiorca e firmerà un contratto biennale

01 settembre 2022 14:26

Sky Sport umilia Vlahovic: "Anche i portieri hanno toccato più palloni di lui contro la Sampdoria"

23 agosto 2022 12:21

Sky Sport annuncia: "Il Brighton e l'Ausburg vogliono comprare Kouamè dalla Fiorentina"

11 agosto 2022 23:57

Marianella: "Fiorentina, il bilancio migliore. Altri dicono che vogliono abbassare i costi ma non è cosi"

10 agosto 2022 13:57

Gattuso parla della Fiorentina: "Ho sbagliato a non parlare, non ho detto addio per un altro accordo"

22 luglio 2022 11:36

Sky Sport, Mandragora si avvicina alla Fiorentina. Ad un passo l'accordo tra i viola e la Juventus

23 giugno 2022 20:23

Sky Sport, la Fiorentina offre un biennale a Djuric da 800mila euro a stagione. Il giocatore prende tempo

23 giugno 2022 18:20

Di Marzio sicuro: "Italiano incontrerá oggi la Fiorentina per firmare il rinnovo di contratto"

21 giugno 2022 00:22

Sky Sport: "Fiorentina interessata a Vanja Milinkovic-Savic. Dragowski verso l' Espanyol"

18 giugno 2022 01:33

Barone: "Fiorentina in Champions League nel 2024? Un passo alla volta, lavoriamo per migliorare"

13 giugno 2022 22:02

Sky Sport, Inter insiste per Milenkovic. La Fiorentina non fa sconti: servono 15 milioni

13 giugno 2022 16:16

Sky Sport annuncia: "Alla Fiorentina piace il terzino destro Dubois come post Odriozola"

09 giugno 2022 00:20

Sky Sport, ritorno di fiamma per Odriozola? Sondaggio della Fiorentina per il ritorno del terzino spagnolo

07 giugno 2022 14:30

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