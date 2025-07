Manca ancora qualcosa per la chisura della trattativa tra Roma e Verona per l’ex viola Daniele Ghilardi: secondo quanto riporta Sky Sport, le società non hanno ancora l’accordo su un bonus da 300 mila euro che i capitolini dovrebbero versare all’Hellas. La Roma ha fissato il tetto dell’affare a 10.5 milioni di euro.