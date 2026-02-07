Costacurta duro con Dodô: “Non può dormire così, alla Fiorentina certi errori costano caro”

La Fiorentina frena ancora: solo 2-2 contro il Torino, con il gol di Maripan in pieno recupero che riporta sconforto in casa viola. L’ex difensore del Milan e della Nazionale italiana, Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport ha commentato le cose che non vanno per la squadra di Paolo Vanoli.

“A me della Fiorentina è piaciuta la qualità di alcuni giocatori. Quello di Solomon è un gran gol, Gudmundsson fino all’infortunio stava facendo bene, sul gol Kean fa un movimento da grande attaccante. Però dietro la Fiorentina sbaglia troppo. Mi dispiace dirlo, perché sono un ammiratore di Dodo, ma non si possono regalare tutte quelle occasioni agli avversari. Poi ti castigano. C’è questo problema: la Fiorentina prende troppi gol, ma soprattutto gli avversari creano troppo”

Poi ancora su Dodo, evidenzia l’errore che commette nel lasciare spazio per l’occasione poi non concretizzata da Duvan Zapata nel finale, oltre che in occasione del momentaneo vantaggio ospite: “Qui Dodo non può dormire così, siamo al 90′, questa è un’occasione clamorosa. Senza dimenticare il primo gol preso: anche lì c’è un errore di Dodo“.

