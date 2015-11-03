Notizie Costacurta Fiorentina

Costacurta duro con Dodô: “Non può dormire così, alla Fiorentina certi errori costano caro”
07 febbraio 2026 23:37
Conte contro Costacurta: "Non è vero quello che dici, la Fiorentina ha giocatori forti, non bravini"
14 settembre 2025 14:48
Costacurta esalta: "La Fiorentina può vincere la Conference League, è sicuramente tra le favorite."
13 settembre 2025 14:23
Costacurta esalta la Fiorentina: "È attrezzata per dare fastidio a tutti in Europa e in Italia"
11 settembre 2025 10:04
Costacurta: "La Fiorentina mi intriga molto, può essere la sorpresa del campionato con il Bologna"
23 agosto 2025 18:24
Costacurta sorpreso: "Tutti pensavano fosse una partita aperta ma meritava di vincere la Fiorentina"
20 marzo 2022 18:14
Costacurta: ''Commisso venuto per cambiare situazione Fiorentina, attribuitegli colpe non sue''
04 febbraio 2022 16:13
Costacurta: "Il secondo rigore non c'era, ma Commisso non può venire dagli USA a fare la morale"
03 febbraio 2020 00:16
Costacurta: "Pellegrini il miglior giovane italiano. Chiesa bello da vedere.."
03 ottobre 2018 18:15
Costacurta: "Federico Chiesa è il giovane italiano più talentuoso, fra qualche anno..."
31 luglio 2018 12:41
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