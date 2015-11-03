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Notizie Costacurta Fiorentina

Costacurta duro con Dodô: “Non può dormire così, alla Fiorentina certi errori costano caro”

07 febbraio 2026 23:37

Conte contro Costacurta: "Non è vero quello che dici, la Fiorentina ha giocatori forti, non bravini"

14 settembre 2025 14:48

Costacurta esalta: "La Fiorentina può vincere la Conference League, è sicuramente tra le favorite."

13 settembre 2025 14:23

Costacurta esalta la Fiorentina: "È attrezzata per dare fastidio a tutti in Europa e in Italia"

11 settembre 2025 10:04

Costacurta: "La Fiorentina mi intriga molto, può essere la sorpresa del campionato con il Bologna"

23 agosto 2025 18:24

Costacurta sorpreso: "Tutti pensavano fosse una partita aperta ma meritava di vincere la Fiorentina"

20 marzo 2022 18:14

Costacurta: ''Commisso venuto per cambiare situazione Fiorentina, attribuitegli colpe non sue''

04 febbraio 2022 16:13

Costacurta: "Il secondo rigore non c'era, ma Commisso non può venire dagli USA a fare la morale"

03 febbraio 2020 00:16

Costacurta: "Pellegrini il miglior giovane italiano. Chiesa bello da vedere.."

03 ottobre 2018 18:15

Costacurta: "Federico Chiesa è il giovane italiano più talentuoso, fra qualche anno..."

31 luglio 2018 12:41

Costacurta: "Ho visto 3-4 giocate di Federico Chiesa, è meglio del padre. Enrico mi tirerà uno schiaffo..."

28 febbraio 2018 16:25

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