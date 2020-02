Al club l’opinionista ed ex calciatore Costacurta ha parlato delle prese di posizione di Commisso sugli arbitri: “E’ vero che il secondo rigore per la Juve non c’era ma non è una cosa così scandalosa. Commisso ha completamente sbagliato atteggiamento e le sue parole sono state fuori luogo, non può venire dall’America a fare la morale in Italia”.