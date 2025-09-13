Costacurta esalta: "La Fiorentina può vincere la Conference League, è sicuramente tra le favorite."

L'ex difensore del Milan Costacurta parla delle italiane e del loro possibile percorso nelle coppe europee, esaltando anche la Fiorentina

Costacurta, ex giocatore del Milan e ora opinionista Sky, ha rilasciato un'intervista a Sportweek per parlare delle italiane in Europa. Ecco le sue parole: "La Roma punterà alla Champions più dal campionato che dal vincere l'Europa League perchè è una competizione molto difficile. Il Bologna è una sorpresa e spero continui ad esserlo, anche se non mi sembra candidabile alla vittoria del torneo. La Fiorentina, invece, è tra coloro che può vincere la Conference."