Costacurta sorpreso: "Tutti pensavano fosse una partita aperta ma meritava di vincere la Fiorentina"

La Fiorentina vista a San Siro ha convinto, meritava di vincere. Ne ha parlato anche Alessandro Costacurta

Direttamente dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha commentato il pari casalingo dell'Inter contro la Fiorentina: "Ci si aspettava una partita aperta - dice l'ex difensore del Milan -, le occasioni le hanno avute entrambe le squadre. Credo, però, che la Fiorentina meritasse qualcosa di più. Ho visto il calendario dell'Inter ed è pazzesco, capisco che sia un pochino stanca" conclude Costacurta.

CASTROVILLI ED IL REGALO A VENTOLA

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