Castrovilli regala la sua maglietta a Ventola dopo Inter-Fiorentina. I due sono legati dal Bari

Castrovilli ha regalato la sua maglietta all'ex Inter Ventola data la loro lunga amicizia nata in Puglia

Bel siparietto dopo Inter-Fiorentina tra Nicola Ventola e il centrocampista viola Gaetano Castrovilli. Nelle proprie stories Instagram il numero 10 della Fiorentina ha ripostato un video di Nicola Ventola mentre il giocatore viola regala la maglia all'ex giocatore dell'Inter. I due si sono salutati e abbracciati, considerando che sono amici poiché entrambi pugliesi e amanti del Bari calcio.

LA FIORENTINA DEVE RISCATTARE AL PIU' PRESTO TORREIRA

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