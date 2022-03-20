La Fiorentina deve riscattare in fretta Torreira: l'Arsenal non ha dubbi, chiede 15 milioni

Torreira "picchia" davvero, la Fiorentina deve riscattarlo senza pensarci troppo

Torreira, invece c’è e l’istinto del gol gli funziona bene. Assolutamente. Ha segnato una rete importantissima e a San Siro ha lasciato anche un dente. Ha picchiato (come gli chiede di fare la curva) e ha trascinato la Fiorentina, Torreira, che adesso, nei giorni della lunga sosta di campionato potrebbe ricevere notizie importanti sul suo futuro. L’Arsenal ha già fatto sapere alla società viola, che non appena qualcuno volerà a Londra con i 15 milioni fissati per il riscatto, il sì al trasferimento di Torreira sarà un automatismo senza complicazioni. Scelta, questa, da fare comunque in fretta, senza dilatare le attese anche perchè Firenze si è già innamorata di quel piccolo gigante che «picchia» per fare bene alla Fiorentina e se anche perde un dente non corre in infermeria ma continua a giocare. Alla fine tutti i compagni di squadra lo hanno preso in giro. La battuta più divertente quella di Rosati: «Oggi sei stato incisivo, hermano». Lo scrive La Nazione.

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