Nazione: "Fiorentina rischia di essere un'incompiuta. Bisogna alzare l'asticella con 2/3 acquisti"

Se la Fiorentina aveva vinto solo due partite su nove contro le prime della classe un motivo doveva evidentemente esserci

Se la Fiorentina aveva vinto solo due partite su nove contro le prime della classe un motivo doveva evidentemente esserci. Cosa sta succedendo? Come spesso avviene la risposta più semplice è anche quella che più si avvicina alla verità. La Fiorentina ha un gioco, ha una sua identità e affronta alla pari tutte le avversarie. E’ una squadra brillante e ha un bel bottino di punti in più rispetto allo scorso anno. Però fatica a metterla dentro. La tattica è importantissima, è sull’identità di gioco che si costruisce una squadra, ma se il copione viene interpretato da attori che faticano a finalizzare, la Fiorentina rischia di restare un’incompiuta.

A questo punto, almeno in chiave futura, diventa necessario alzare l’asticella, anche perchè c’è la sensazione che questa squadra stia già viaggiando a 100 all’ora, quasi al massimo delle proprie possibilità. Andare oltre sembra sia difficile e per farlo servirebbero almeno 2-3 innesti di alta qualità, gente esperta, cinica, di carattere. Potrebbe essere un ragionamento da incontentabili, è vero. In fin dei conti la Fiorentina è uscita da San Siro con un bellissimo pareggio, che non pregiudica neppure la corsa all’Europa. Ma per puntare in alto, Italiano docet, bisogna guardare sempre al massimo obiettivo. Commisso e Barone, voi che ne pensate? Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

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