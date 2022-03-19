Italiano esalta Zeman: "Un grande maestro, è un fenomeno. Un esempio per chi ama il calcio"
Vincenzo Italiano, anche dopo la partita contro l'Inter, a precisa domanda in sala stampa, ha parlato Zeman, suo modello di calcio
A cura di Redazione Labaroviola
19 marzo 2022 21:23
Nel corso della sua conferenza stampa di San Siro, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Zeman, suo modello, queste le parole del tecnico della Fiorentina: "Io come Zeman? Zeman è un maestro, è un fenomeno, rimarrà tale per sempre, penso sia stato un grande esempio per tutti e un maestro per chi ama il calcio e ha seguito questo sport"
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