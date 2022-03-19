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Italiano esalta Zeman: "Un grande maestro, è un fenomeno. Un esempio per chi ama il calcio"

Vincenzo Italiano, anche dopo la partita contro l'Inter, a precisa domanda in sala stampa, ha parlato Zeman, suo modello di calcio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2022 21:23
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Italiano esalta Zeman: "Un grande maestro, è un fenomeno. Un esempio per chi ama il calcio"

Nel corso della sua conferenza stampa di San Siro, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Zeman, suo modello, queste le parole del tecnico della Fiorentina: "Io come Zeman? Zeman è un maestro, è un fenomeno, rimarrà tale per sempre, penso sia stato un grande esempio per tutti e un maestro per chi ama il calcio e ha seguito questo sport"

https://www.labaroviola.com/italiano-sono-felicissimo-se-continuiamo-a-fare-questo-calcio-ci-toglieremo-grandi-soddisfazioni/169636/

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