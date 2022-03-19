Italiano: "Sono felicissimo, se continuiamo a fare questo calcio ci toglieremo grandi soddisfazioni"

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa di San Siro dopo il pareggio contro l'Inter, il tecnico viola è soddisfatto

Vincenzo Italiano, dopo aver parlato a Dazn, ha parlato anche in sala stampa di San Siro, queste le sue parole: "Sono felicissimo perchè quello che abbiamo preparato con grande coraggio e con grande personalità, non mi va di parlare di rimpianti perchè nel secondo tempo qualcosina l'abbiamo rischiato e alla fine potevamo anche vincere con Ikonè. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, faccio i complimenti ai ragazzi.

Ci dà grande fiducia e grande autostima, dobbiamo affrontare tutte le prime della classe e tutte le più forti. Ci dà la consapevolezza che stiamo facendo bene, se continuiamo a fare questo tipo di calcio ci toglieremo grandi soddisfazioni.

In determinate partite devi sapere che avversario affronti, il gol lo abbiamo preso quinto contro quinto, con la palla dietro le spalle. Abbiamo rischiato di perderla con ripartenza, punto è meritato. Io come Zeman? Zeman è un maestro, è un fenomeno, rimarrà tale, penso sia stato un grande esempio per tutti, un maestro per chi ama il calcio.

A Ikonè non manca niente, negli ultimi ha giocato in una squadra di alto livello, ho chiesto se poteva dribblare Handanovic, mi ha detto che non c'era spazio. Mi auguro che con i suoi compagni di reparto possa diventare concreto perchè dobbiamo concretizzare il grande lavoro che facciamo e che creiamo. Contento per Duncan, era da tempo che non giocava e si è fatto trovare pronto. Il nostro centrocampo è stato all'altezza dei campioni dell'Inter

Questi due mesi dobbiamo farli in apnea, crescere e mettere le basi importanti per il futuro. Una piazza come Firenze, con questo pubblico, merita palcoscenici importanti, penso la società ha i mezzi per far felici i tifosi"

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-nico-imprendibile-torreira-decisivo-piatek-inesistente-male-biraghi/169576/