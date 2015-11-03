Notizie Zeman Fiorentina

Paura per Zdenek Zeman: il boemo è ricoverato a Pescara dopo un'ischemia
18 ottobre 2024 14:22
Zeman come al solito dice la verità: "Juventus? Sono cose che si ripetono e non è normale"
22 aprile 2023 22:23
Zeman difende Italiano: "Firenze è una piazza difficile per fare calcio, hanno vinto poco e niente"
24 settembre 2022 12:59
Zeman incorona Italiano: "È il mio erede, ha fatto benissimo a Firenze. Ha gusto estetico e preparazione tattica"
01 agosto 2022 15:23
Zeman non ha dubbi: "Italiano è il miglior allenatore della serie A, altro che Josè Mourinho"
12 maggio 2022 19:12
Zeman smonta Mourinho: "La Conference League è una coppa per paesi sottosviluppati"
12 maggio 2022 18:04
Baiano sicuro: "Zeman uno come Cabral non lo avrebbe mai preso, non ha tecnica sopraffina"
07 aprile 2022 14:59
Italiano esalta Zeman: "Un grande maestro, è un fenomeno. Un esempio per chi ama il calcio"
19 marzo 2022 21:23
Zeman: "Incuriosito dalla Fiorentina. Se Italiano si ripete a Firenze ci sarà una bella stagione"
18 agosto 2021 08:39
Italiano? Meglio di Gattuso! Obiettivi? Europa entro due anni
03 luglio 2021 12:06
Falsini, Zeman ha indicato Italiano come suo erede ma in realtà è più pragmatico e più completo
03 luglio 2021 09:54
Zeman: "Non devo chiedere scusa all'Atalanta. Ho parlato solo bene dei bergamaschi"
29 giugno 2020 16:44
Zeman accusa l'Atalanta di doping, la risposta della Dea: "Deve chiedere scusa a Bergamo"
28 giugno 2020 22:12
Zeman e il sospetto: "Strano che l'Atalanta corra già cosi tanto". E spunta una coincidenza
26 giugno 2020 13:02
Morace: "Le donne devono stare in cucina? Mentalità da ignoranti, ci metto dentro anche Zeman"
04 febbraio 2020 15:39
Zeman: "I due rigori ci potevano stare. Non penso ci saranno provvedimenti verso Commisso"
03 febbraio 2020 21:04
Zeman: "Montella ha fallito perchè non aveva una squadra competitiva. Con Iachini lottano di più ma..."
22 gennaio 2020 11:44
Zeman: "La Juventus mostra 36 Scudetti? Non si rendono conto di cosa è successo..."
15 giugno 2018 16:59
Zeman chiama Hagi al Pescara, si fa largo l'ipotesi di un prestito nel mercato di gennaio
15 novembre 2017 11:41
Possibile prestito a gennaio di Hagi in serie B. Lo vuole il Pescara di Zeman
09 novembre 2017 13:42
Ufficiale, la Fiorentina cede Jaime Baez in prestito secco al Pescara di Zeman
21 agosto 2017 13:48
Zeman vuole il giovane viola Bagadur, il difensore è sempre più vicino al Pescara
24 giugno 2017 02:16
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