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Notizie Zeman Fiorentina

Paura per Zdenek Zeman: il boemo è ricoverato a Pescara dopo un'ischemia

18 ottobre 2024 14:22

Zeman come al solito dice la verità: "Juventus? Sono cose che si ripetono e non è normale"

22 aprile 2023 22:23

Zeman difende Italiano: "Firenze è una piazza difficile per fare calcio, hanno vinto poco e niente"

24 settembre 2022 12:59

Zeman incorona Italiano: "È il mio erede, ha fatto benissimo a Firenze. Ha gusto estetico e preparazione tattica"

01 agosto 2022 15:23

Zeman non ha dubbi: "Italiano è il miglior allenatore della serie A, altro che Josè Mourinho"

12 maggio 2022 19:12

Zeman smonta Mourinho: "La Conference League è una coppa per paesi sottosviluppati"

12 maggio 2022 18:04

Baiano sicuro: "Zeman uno come Cabral non lo avrebbe mai preso, non ha tecnica sopraffina"

07 aprile 2022 14:59

Italiano esalta Zeman: "Un grande maestro, è un fenomeno. Un esempio per chi ama il calcio"

19 marzo 2022 21:23

Zeman: "Incuriosito dalla Fiorentina. Se Italiano si ripete a Firenze ci sarà una bella stagione"

18 agosto 2021 08:39

Italiano? Meglio di Gattuso! Obiettivi? Europa entro due anni

03 luglio 2021 12:06

Falsini, Zeman ha indicato Italiano come suo erede ma in realtà è più pragmatico e più completo

03 luglio 2021 09:54

Zeman: "Non devo chiedere scusa all'Atalanta. Ho parlato solo bene dei bergamaschi"

29 giugno 2020 16:44

Zeman accusa l'Atalanta di doping, la risposta della Dea: "Deve chiedere scusa a Bergamo"

28 giugno 2020 22:12

Zeman e il sospetto: "Strano che l'Atalanta corra già cosi tanto". E spunta una coincidenza

26 giugno 2020 13:02

Morace: "Le donne devono stare in cucina? Mentalità da ignoranti, ci metto dentro anche Zeman"

04 febbraio 2020 15:39

Zeman: "I due rigori ci potevano stare. Non penso ci saranno provvedimenti verso Commisso"

03 febbraio 2020 21:04

Zeman: "Montella ha fallito perchè non aveva una squadra competitiva. Con Iachini lottano di più ma..."

22 gennaio 2020 11:44

Zeman: "La Juventus mostra 36 Scudetti? Non si rendono conto di cosa è successo..."

15 giugno 2018 16:59

Zeman chiama Hagi al Pescara, si fa largo l'ipotesi di un prestito nel mercato di gennaio

15 novembre 2017 11:41

Possibile prestito a gennaio di Hagi in serie B. Lo vuole il Pescara di Zeman

09 novembre 2017 13:42

Ufficiale, la Fiorentina cede Jaime Baez in prestito secco al Pescara di Zeman

21 agosto 2017 13:48

Zeman vuole il giovane viola Bagadur, il difensore è sempre più vicino al Pescara

24 giugno 2017 02:16

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