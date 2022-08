Zeman incorona Italiano: “È il mio erede, ha fatto benissimo a Firenze. Ha gusto estetico e preparazione tattica”

Zdenek Zeman, ex allenatore fra le altre di Roma, Pescara e Foggia, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Libero nella quale ha incoronato Vincenzo Italiano come suo erede: “Vedo Italiano come un giovane Zeman. Ha fatto bene a Spezia e benissimo a Firenze. Ha gusto estetico e preparazione tattica. In Italia, invece, noto che c’è la tendenza di ricreare un campionato vario con sette sorelle, come una volta: Juve, Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina. Tra esse mi convince di più il Milan. Ha vinto giocando meglio di tutte anche se Ibra è stato in campo poco o niente. Se ha avuto meriti, li ha evidenziati nello spogliatoio”.